Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należny podatek można obniżyć o kwotę VAT naliczoną w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. W kolejnych przepisach (art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT) ustawodawca wyjaśnia, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i do celów nieopodatkowanych, kwotę VAT podlegającą odliczeniu należy obliczyć poprzez określenie proporcji, w jakiej są one wykorzystywane do celów działalności gospodarczej (tzw. prewspółczynnik). Sposób określenia proporcji powinien odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Zgodnie jednak z art. 86 ust. 22 ustawy o VAT wzór określający prewspółczynnik dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla gmin, został wskazany w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193 z późn. zm.)