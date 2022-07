Wiceminister przypomniał, że podstawowy termin zwrotu podatku to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Dodatkowo ustawa o VAT przewiduje terminy wynoszące odpowiednio 15, 25 (w tym również zwrot na rachunek VAT), 40 oraz 180 dni. Ich zastosowanie uzależnione jest co do zasady od sytuacji podatkowej podatnika.