„Zagadnienie to jest wnikliwie analizowane” – poinformowało nas Ministerstwo Finansów. Wątpliwości dotyczą tego, czy polska – korzystna dla podatników wykładnia – jest zgodna z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. Już trzy lata temu orzekł on, że kursy na prawo jazdy nie są zwolnione z VAT, bo nie jest to usługa kształcenia ani przekwalifi kowania zawodowego.

