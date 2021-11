Pisaliśmy o nim w artykule „VAT zniechęca prawników do bycia kuratorem” (DGP nr 103/2021). Zwróciliśmy wtedy uwagę na to, że sądy podwyższają o VAT wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, gdy pełnią oni funkcję pełnomocnika z urzędu. Wynika to bowiem wprost z przepisów wykonawczych – rozporządzeń ministra sprawiedliwości.