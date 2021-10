Obowiązująca dziś dyrektywa VAT (a w ślad za tym krajowe przepisy) przewiduje – pod pewnymi warunkami – zwolnienie z VAT towarów dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił NATO oraz towarów importowanych przez te siły, gdy uczestniczą one we wspólnych działaniach obronnych poza ich własnym państwem. Do czasu nowelizacji dyrektywy zwolnienie nie obejmowało działań prowadzonych przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorące udział w unijnych przedsięwzięciach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).