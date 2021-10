Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Aby jednak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlegały opodatkowaniu VAT, muszą być dokonywane przez podatnika VAT działającego w takim charakterze. Należy tutaj wyjaśnić, że w związku z centralizacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego podatnikiem jest gmina, a nie jej jednostki organizacyjne (takie jak np. szkoły , przedszkola, OPS). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że gmina ma status podatnika VAT (jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny). Należy jednak ustalić, czy w przypadku sprzedaży przedmiotowych posiłków występuje w charakterze podatnika VAT, czy też w charakterze organu władzy publicznej. Jak bowiem wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Szkoła może zorganizować stołówkę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 1–4 prawa oświatowego).

Kwestia, czy sprzedaż posiłków dla uczniów i wychowanków publicznych szkół i przedszkoli podlega VAT, była przedmiotem rozbieżnych ocen. Z tego względu minister finansów w interpretacji ogólnej z 10 czerwca 2020 r., nr PT1.8101.3.2019 zajął się tym problemem. Przedmiotem wykładni były m.in. kwestia dodatkowych świadczeń oferowanych przez samorządowe szkoły i przedszkola, takich jak zapewnianie wyżywienia dla wychowanków placówek. W tej interpretacji ogólnej minister finansów stwierdził, że „(…) za uzasadnione uznać należy, że w odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT, o ile spełnione są omówione wcześniej przesłanki, w szczególności, gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za rzeczywistą równowartość świadczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy jednostki te współpracują w wykonywaniu tych zadań (…)”.

W analizowanej sprawie posiłki sprzedane są także – zgodnie z przepisami prawa oświatowego – nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym. Interpretacja ogólna ministra finansów odnosiła się bezpośrednio jedynie do wyżywienia zapewnianego przez placówki oświatowe wychowankom. Pojawia się zatem pytanie, czy także sprzedaż posiłków dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w tych placówkach nie podlega VAT.

Uwaga! To, że w interpretacji ogólnej minister finansów nie odniósł się wprost do posiłków sprzedawanych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli publicznych, może budzić pewne wątpliwości. Wskazane jest zatem rozważenie wystąpienia w tym zakresie przez gminę z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego do dyrektora KIS.