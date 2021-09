Nowelizacja wprowadziła też pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów pozaunijnych (SOTI), np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii. Co do zasady podatek z tytułu importu towarów kupionych przez internet będzie należny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości. Jednak dla przesyłek o niskiej wartości, tj. do 150 euro, będzie można wybrać specjalną procedurę – Importowy One Stop Shop (IOSS). Podatek od nich w pierwszej kolejności pobiorą internetowe platformy sprzedażowe, które rozliczają się przez tę procedurę. Jeśli platforma podatku nie pobierze, obowiązek ten przejdzie na pocztę, firmy kurierskie i agencje celne.