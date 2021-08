Spółka była zdania, że przepis ten ma zastosowanie nie tylko, gdy rabat jest udzielany bezpośredniemu nabywcy. Tłumaczyła, że jeśli przyznaje premię odbiorcy pośredniemu, to dla niej samej, jak i dla niego oznacza to rzeczywiste obniżenie ceny towaru. Skoro więc finalnie towar zostaje sprzedany po obniżonej cenie, to ona sama powinna zapłacić mniej podatku należnego.