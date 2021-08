Spółka uważała, że kwota otrzymanej przez nią dotacji nie wchodzi do podstawy opodatkowania (w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT), bo nie ma wpływu na cenę. W tym przypadku – podkreślała spółka – dofinansowanie pokrywa tylko koszty realizacji projektu, a ona sama zajmuje się jedynie obsługą i koordynacją projektu. Świadczone przez nią usługi informacyjno-promocyjne są kierowane do nieokreślonego kręgu podmiotów, a nie do konkretnego start-upu.