Jeśli TSUE uzna, że jest to dopuszczalne, to NSA chce się również dowiedzieć, czy aby mówić o transakcji nieobjętej VAT, konieczne jest przekazanie wszystkich składników zorganizowanej części majątku zbywcy na nabywcę. A także – co w sytuacji, gdy nabywca nie przejmie np. umów ubezpieczenia i zarządzania zbywanym majątkiem? Czy jeśli takiego przeniesienia nie było, to mamy do czynienia z opodatkowaną dostawą towaru? – spytał polski sąd.