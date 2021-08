Postanowiliśmy zainterweniować i z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do IAS w Olsztynie.

W e-mailu do redakcji olsztyńska izba poinformowała, że Ministerstwo Finansów nie przekazywało żadnych wytycznych, które byłyby podstawą żądania przez urzędy skarbowe informacji o alimentach i świadczeniu 500+. Zapewniła, że przeanalizuje opisaną przez DGP sytuację na podstawie dokumentów źródłowych.

Wyjaśniła, że w toku czynności sprawdzających organ podatkowy ma prawo żądać okazania dokumentów, ale powinny mieć one związek z zakresem tych czynności i potwierdzać składane przez podatnika wyjaśnienia.

Przypomniała, że czynności sprawdzające są najmniej sformalizowaną procedurą, jaką przewiduje ordynacja podatkowa. Organ nie informuje o ich wszczęciu, natomiast z chwilą ich rozpoczęcia może wezwać podatnika do przedłożenia niezbędnych dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień. „W wezwaniu organ wskazuje między innymi zakres czynności oraz przyczyny, z powodu których zostaną one przeprowadzone” – podkreśliła IAS.