Orzeczenie to oznacza, że w przeszłości sankcja VAT w wielu sytuacjach była nakładana sprzecznie z dyrektywą VAT. Podatnicy mogą więc się domagać zwrotu nienależnie zapłaconych kwot. Co ważne, sankcja VAT zawsze była nakładana i płacona na podstawie decyzji – co różnicuje tę sytuację od innych spraw związanych z nadpłatami podatku powstałymi na podstawie orzeczeń TSUE . Przykładowo, jeśli organ przeprowadził u podatnika kontrolę, w której zakwestionował pewne rozliczenia podatnika w VAT, a podatnik zgodził się z tymi ustaleniami (składając korektę deklaracji), w kolejnym kroku urząd skarbowy wydawał odrębną decyzję nakładającą na podatnika właśnie to dodatkowe zobowiązanie. Natomiast gdy podatnik nie złożył korekty po kontroli, organ po przeprowadzonym postępowaniu wydawał decyzję, którą określał prawidłową kwotę VAT i równocześnie nakładał dodatkową sankcję.