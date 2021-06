Wyjaśnił, że będzie kupował od osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych przysługujące im wierzytelności o zapłatę odszkodowania od zakładów ubezpieczeń z tytułu szkód (na podstawie cesji). Dodał, że będą to tzw. wierzytelności trudne, a więc odnoszące się do sytuacji, w której poszkodowany dostał już część wypłaty od ubezpieczyciela , ale trwa jeszcze spór o kolejną część odszkodowania. Zwykle wierzyciel pierwotny (osoba poszkodowana w wypadku) nie chce sam egzekwować tej spornej części lub nie wie, jak to zrobić. Taksówkarz zamierzał więc kupować takie wierzytelności na własny rachunek i ryzyko i dalej dochodzić ich od ubezpieczycieli.

Spór sprowadzał się do tego, czy takie nabycie wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik (cesjonariusz) uważał, że skoro będzie nabywał wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, to nie będzie świadczył usług , a więc nie będzie VAT.

Organ stwierdził, że nabywane przez podatnika wierzytelności nie będą „trudne”, bo nie będą wymagalne (nie minie jeszcze termin ich zapłaty), a ich spłata nie będzie wątpliwa. To, że będą „sporne co do wysokości”, nie oznacza, że będą „trudne” – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał przy tym, że wierzytelności niewymagalne też mogą być trudne. „Nabycie wierzytelności trudnej po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie oznacza więc, że mamy do czynienia z usługą, bo w takiej sytuacji usługodawca nie zobowiązuje się do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie” – wskazał olsztyński WSA. Co innego – dodał – gdyby cesjonariusz (kupujący) otrzymał wynagrodzenie; wtedy mielibyśmy do czynienia z odpłatną usługą, podlegającą VAT.