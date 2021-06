Zmiana dotyczy poz. 60, pod którą do końca 2020 r. był podany symbol PKWiU 26.20.1 oraz nazwa towarów „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”. Obecnie pozycja ta określona jest ex 26.20.1 „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich ‒ wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”.