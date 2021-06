Od lipca br. resort finansów chce zlikwidować obowiązek oznaczania w JPK_V7 symbolem MPP jakichkolwiek transakcji realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Co go do tego przekonało?

Jeszcze w trakcie konsultacji projektu zostaliśmy zasypani uwagami firm, potwierdzającymi bardzo duże zainteresowanie e-fakturowaniem. Stosowanie e-faktur wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorców, chociażby możliwością przechowywania ustrukturyzowanych faktur na elektronicznej platformie. Co do oferowanych zachęt, to chciałbym wspomnieć, że już obecnie, mimo ustawowego, podstawowego terminu 60 dni na zwrot VAT, urzędy skarbowe zwracają nadwyżkę VAT szybciej, o ile oczywiście nie budzi ona wątpliwości. Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze bardziej skróci te terminy.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur, muszą się jednak liczyć z kosztami dostosowania swoich systemów informatycznych do nowego rozwiązania. Ponadto istnieje obawa, że struktury e-faktur będą się często zmieniać, podobnie jak wcześniej struktury JPK. To budzi pytania o opłacalność takiego kroku…

Wydatki na dostosowanie systemów informatycznych zamortyzują się, bo korzyści z e-fakturowania są większe niż koszty związane z systemami informatycznymi. Co do zmian struktur JPK, to już dziś robimy wszystko, by odbywało się to jak najrzadziej. Wspomniane wcześniej i projektowane obecnie zmiany dotyczące oznaczeń w ewidencji VAT to tak naprawdę odpowiedź na postulaty samych przedsiębiorców i wyjaśnienie wątpliwości, które powstały wraz z wejściem w życie JPK_V7. Zmiany dokonywane są jedynie w koniecznym zakresie i chcemy je przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem. Będzie to dotyczyć także e-fakturowania.