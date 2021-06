Austriacki fiskus uznał jednak, że usługi wykonywane przez podmioty współpracujące powinny być opodatkowane. W pierwszym przypadku dopatrzył się usługi typowej dla zawodu doradcy podatkowego bądź biegłego rewidenta, niewchodzącej w zakres zwolnienia podatkowego. Co do drugiego rodzaju usług był zdania, że jest to zwyczajna pomoc techniczna, która nie jest niezbędna do zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi.