Dwa lata po tej transakcji bułgarski fiskus odkrył, że kontrahent spółki nie uiścił podatku z tytułu WNT. Co więcej, okazało się, że oba podmioty obsługiwało to samo biuro rachunkowe, a kupno maszyn w Wielkiej Brytanii finansowała trzecia firma, której wspólnikami byli członkowie zarządu obu podmiotów. Jeden z nich organizował transport kombajnu.

Trybunał był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że art. 205 dyrektywy VAT pozwala fiskusowi na obciążenie solidarnych dłużników wszystkimi elementami związanymi z zaległym podatkiem, a więc także odsetkami za zwłokę. Jeżeli podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, że jego kontrahent nie wpłaci podatku, a jednocześnie sam skorzystał z prawa do odliczenia, to dobrowolnie godził się na nadużycie w VAT i teraz powinien ponieść wszelkie konsekwencje, łącznie z uiszczeniem odsetek za zwłokę w zapłacie daniny – podsumował unijny trybunał.

TSUE przyjął odmienną optykę. Uznał, że nie ma przeciwwskazań, aby państwo stosujące art. 205 dyrektywy rozciągnęło odpowiedzialność solidarną podatnika także na kwotę odsetek. Tak rozumiana odpowiedzialność solidarna nie oznacza jedynie przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku na inny podmiot (np. nabywcę towarów lub usług), ale także obciążenie go finansowymi konsekwencjami nierozliczenia podatku we właściwym czasie.

Należy podkreślić, że w ocenie TSUE takie rozszerzenie odpowiedzialności jest możliwe tylko wtedy, gdy nie naruszy to zasady proporcjonalności. To oznacza, że sankcja nie powinna wykraczać poza cel, który ma realizować. Szczególnie istotne wydaje się przypomnienie przez TSUE, że skoro art. 205 dyrektywy VAT ma na celu zwalczanie nadużyć, to podatnik – potencjalnie odpowiedzialny solidarnie za VAT i za odsetki – musi mieć możliwość wykazania, że świadomie nie uczestniczył w działaniu mającym na celu nadużycie podatkowe. Powinien też udowodnić, że dochował należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta i transakcji – w takich przypadkach jego odpowiedzialność powinna być wyłączona. To jednak otwiera nowy obszar dyskusji z polskim fiskusem. ©℗