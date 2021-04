O tym, że resort zastanawia się nad takimi zmianami, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla DGP (nr 61/2021). Wyjaśnił, że jedną z opcji, którą resort bierze pod uwagę, jest obniżenie progu split paymentu. Obecnie podzielona płatność jest obowiązkowa, gdy kwota na fakturze za dostawę towarów lub usług wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT przekracza 15 tys. zł.

Inną opcją, którą również rozważa MF , jest upowszechnienie splitu paymentu w taki sposób, by dotyczył on wszystkich faktur, niezależnie od kwoty lub od rodzaju towaru lub usługi.

Tadeusz Kościński: Split payment dla wszystkich faktur? To możliwe [WYWIAD]

Tadeusz Kościński: Split payment dla wszystkich faktur? To możliwe [WYWIAD]

– Chcemy zapytać, czy widzi on korzyści czy problemy, a może zaproponuje inne rozwiązania – powiedział minister. Zadeklarował przy tym: – Oczywiście żadnych zmian w trakcie pandemii bez zgody rynku nie będziemy w tej dziedzinie robić, ale myślę, że coraz więcej przedsiębiorstw docenia wyrównywanie szans, czyli jak wszyscy płacą sprawiedliwie podatki

Postanowiliśmy już teraz sprawdzić, co na to biznes. Przeprowadziliśmy minisondę wśród kilku organizacji zrzeszających przedsiębiorców: Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, BCC, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta ds. podatkowych Pracodawców RP, nie byłby to też dobry moment na takie zmiany. – Podatnicy zawsze, a już szczególnie w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, patrzą nieprzychylnie na próby zaostrzania polityki fiskalnej. A tak niewątpliwie należy traktować propozycje resortu finansów – ocenia ekspert.

Podkreśla, że w czasie kryzysu nawet w państwach o bardziej rozwiniętych gospodarkach niż nasza dąży się raczej do luzowania obostrzeń, obniżania podatków, stwarzania przedsiębiorcom przestrzeni do poprawy płynności finansowej oraz rozwoju i wyjścia z pokryzysowego dołka.

– Podstawowa korzyść to zmniejszenie przestępczości w obrocie towarami wrażliwymi (złom, stal, paliwa, elektronika), co dla uczciwych firm oznacza większe bezpieczeństwo działalności, a także możliwość uniknięcia solidarnej odpowiedzialności podatnika za nieprawidłowości kontrahenta – wskazuje Mariusz Korzeb, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podobnego zdania są inni eksperci. – Ograniczenie oszustw oznacza wyższe wpływy do budżetu, a zatem niższą presję na wprowadzanie nowych obciążeń. Dodatkowo, im mniej będzie podmiotów nierozliczających się z należnych danin, tym bardziej równe będą warunki konkurencji na rynku, co jest korzyścią dla uczciwych firm – mówi Jakub Bińkowski, dyrektor departamentu prawa i legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przemysław Pruszyński przyznaje, że split payment sprawdził się w branżach, w których były wyłudzenia, przez co skutecznie ograniczył działania oszustów i dał pewne zabezpieczenie uczciwym podatnikom. Zarazem jednak przekonuje, że korzyści z podzielonej płatności nie mają dużego znaczenia dla firm, mimo że w grę wchodzą: brak sankcji VAT w razie stwierdzenia przez skarbówkę nieprawidłowości w rozliczeniu podatku, przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego na konto VAT, brak podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych.

Eksperci twierdzą więc, że przedsiębiorcy nie widzą uzasadnienia do wprowadzenia split paymentu w branżach, w których nieprawidłowości nie występują. – Nie jest to potrzebne, bo oznaczałoby rozciągnięcie obowiązków związanych z podzieloną płatnością na zdecydowanie większą liczbę transakcji, a co za tym idzie, jeszcze bardziej skomplikowałoby rozliczenia i koszty firm – twierdzi Przemysław Pruszyński.