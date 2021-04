Sąd przywołał art. 3 obowiązującej od 1 września 2018 r. umowy o współpracy podatkowej pomiędzy UE a Norwegią, która odnosi się m.in. do egzekucji niezapłaconego VAT. W umowie tej zapisano, że chodzi – odpowiednio – o podatek od wartości dodanej, o którym mowa w dyrektywie VAT z 28 listopada 2006 r. oraz podatek od wartości dodanej określony w norweskiej ustawie z 19 czerwca 2009 r.

Jego argumentacja może być istotna także w odniesieniu do brytyjskiego VAT po brexicie, zwłaszcza że Unia Europejska i Wielka Brytania zawarły 24 grudnia 2020 r. umowę o współpracy w sprawach podatkowych o treści podobnej do umowy unijno-norweskiej.

Mogłoby to więc oznaczać, że zarówno norweski, jak i brytyjski podatek nie powinny być uznawane za polski przychód ani za koszt uzyskania przychodu (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik straci prawo do odliczenia zagranicznej daniny).

Już wcześniej prezentował pogląd, że polski VAT nie jest tym samym co podatek od wartości dodanej nakładany w innym kraju UE.

Potwierdził to także wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi z 20 stycznia 2020 r. na interpelację poselską nr 1025.

Problem wrócił jednak wraz z brexitem, czyli z formalnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Fiskus zyskał argument, by twierdzić, że skoro brytyjski VAT przestał być unijnym podatkiem od wartości dodanej, to powinien być uznawany w Polsce za przychód bądź koszt podatkowy.

Takie same stanowisko dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentuje w odniesieniu do daniny nakładanej w Norwegii, na co wskazuje m.in. interpretacja indywidualna z 21 października 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.322.2020.1.PB).