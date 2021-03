O nieskorygowanie podatku naliczonego w tym terminie został oskarżony prezes zarządu spółki budowlanej. Przeprowadzona kontrola podatkowa wykazała, że mimo upływu 150 dni spółka nie opłaciła wielu faktur, natomiast odliczyła wynikający z nich podatek naliczony. Tym samym – jak obliczyli kontrolerzy – spółka naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w łącznej kwocie ok. 50 tys. zł, a jej prezes podał nieprawdę w deklaracjach VAT-7 złożonych za okres od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r.

Prezes zrzucił winę na biuro rachunkowe, które w całości prowadziło księgowość spółki. Tłumaczył, że sam orientował się jedynie, kiedy, gdzie i jakie deklaracje ma składać, natomiast co do wysokości podatków opierał się na informacjach od księgowej. Podkreślił, że nie jest z wykształcenia księgowym.

Dodał, że oskarżony co najmniej godził się na możliwość popełnienia przestępstwa, a to, że scedował prowadzenie księgowości na profesjonalne biuro rachunkowe i że sam nie zna się na rachunkowości, nie zwalnia go z odpowiedzialności.