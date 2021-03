Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że świadczenie należy zaklasyfikować do PKWiU 2015 pod pozycją 96.09.19.0 – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane i opodatkować 23-proc. stawką VAT. Organ podatkowy wskazał, że w dziale PKWiU 96.09.19.0 mieszczą się m.in. „pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU 2015 pozycja ta obejmuje m.in. usługi toalet publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach był tego samego zdania, co fiskus. W jego ocenie dyrektor KIS zasadnie przyjął, iż zasadniczym i rzeczywistym celem działalności podatnika nie jest zapewnienie i utrzymywanie czystości oraz higienicznych warunków w toaletach, lecz zapewnienie usługobiorcom możliwości skorzystania z toalet. Nie można więc zaklasyfikować spornych usług do pozostałych usług sanitarnych. Skoro głównym celem jest udostępnianie toalet, to usługę trzeba zakwalifikować do grupowania 96.09.19.0 PKWiU – orzekł sąd. Wyrok jest nieprawomocny.