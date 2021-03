Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: Zjednoczone Królestwo) 31 stycznia 2020 r. wystąpiło z Unii Europejskiej (tzw. brexit). Umowa o wystąpieniu przewidywała jednak okres przejściowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. Po jego upływie Zjednoczone Królestwo jest dla celów VAT traktowane jako państwo trzecie. Dokonując wywozu towarów z UE , będziemy mieli zatem do czynienia z eksportem towarów (powinny być one objęte procedurą wywozu). Wyjątki dotyczą wywozu towarów na terytorium Irlandii Północnej. Na podstawie postanowień protokołu irlandzkiego (stanowiącego integralną część umowy o wystąpieniu) na terytorium Irlandii Północnej w dalszym ciągu będą obowiązywać unijne regulacje VAT w odniesieniu do towarów (zastrzeżenie to nie obejmuje świadczenia usług). Oznacza to, że transakcje towarowe związane z terytorium Irlandii Północnej będą opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach stosowanych do przemieszczeń towarów pomiędzy państwami członkowskimi, np. jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju. Rozwiązanie to będzie obowiązywać do 31 grudnia 2024 r., przy czym okres ten może zostać przedłużony na podstawie procedury określonej w art. 18 protokołu irlandzkiego.