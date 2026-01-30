Wysokość podatku naliczonego odliczona według struktury sprzedaży (tj. proporcjonalnie na zasadach określonych w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT) nie jest ostateczna, lecz podlega późniejszej korekcie (w szczególności korekcie rocznej). Jej zasady określone zostały w art. 91 ustawy o VAT. Ograniczę się do omówienia przepisów, które mają znaczenia dla analizowanego stanu faktycznego.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2–10a lub 10c–10g ustawy o VAT, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego w sposób określony w art. 90 ust. 2–6, 10, 10a lub 10c–10g ustawy o VAT lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12 ustawy o VAT.

Z kolei w myśl art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik dokonuje w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, art. 91 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio, z tym że korektę trzeba zrobić po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Uwaga! Korektę, o której mowa w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, wykazuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT).

W przypadku nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie, tj. przez 10 lat. Roczna korekta w tym przypadku dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2025 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.603.2025.2.PRM).

W analizowanej sytuacji pani Anna kupiła lokal użytkowy w 2024 r. (tj. w okresie, gdy miała status podatnika VAT czynnego). Kwota podatku naliczonego wyniosła 69 000 zł. Podatek naliczony od zakupu lokalu został odliczony wg struktury sprzedaży w wysokości 8280 zł (proporcja wstępna na 2024 r. wynosiła 12 proc.).

Zatem pani Anna pierwszej korekty 1/10 kwoty podatku naliczonego powinna dokonać za 2024 r. (co jak rozumiem, uczyniła w JPK_V7M za styczeń 2025 r.). Natomiast w JPK_V7M za styczeń 2026 r. podatniczka powinna dokonać kolejnej korekty 1/10 podatku naliczonego od zakupu lokalu użytkowego.

Za 2025 r. korekcie podlega 1/10 podatku naliczonego przy zakupie lokalu użytkowego, tj. 6900 zł (69 000 zł x 1/10). Z kwoty tej pani Anna odliczyła, z zastosowaniem wstępnej struktury sprzedaży na rok 2025 r., 828 zł (6900 zł x 12 proc.). W korekcie rocznej za 2025 r. podatniczka powinna uwzględnić końcową korektę roczną dla zakończonego roku. Z uwagi na to, że przed cały 2025 r. pani Anna korzystała ze zwolnienia podmiotowego w VAT, to struktura końcowa dla zakończonego roku wyniesie u niej 0 proc. Oznacza to, że w stosunku do 1/10 kwoty podatku naliczonego (tj. kwoty 6900 zł), po korekcie rocznej za 2025 r. pani Annie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 0 zł (6900 zł x 0 proc.).

Ważne Ważne: Podatniczka musi wykazać za 2025 r. korektę roczną na minus i pomniejszyć podatek naliczony o 1/10 kwoty podatku naliczonego odliczonego w 2024 r., tj. o 828 zł.

Należy wskazać, że stosownie do art. 99 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (tj. JPK_V7M) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W myśl art. 99 ust. 7 ustawy o VAT obowiązek składania deklaracji podatkowej JPK_V7M nie dotyczy m.in. podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT (tj. korzystających ze zwolnienia podmiotowego), chyba że m.in. są obowiązani do korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91 ustawy o VAT.

Zatem chociaż pani Anna korzysta ze zwolnienia podmiotowego, to musi złożyć JPK_V7M za styczeń 2026 r. i wykazać w nim korektę roczną dotyczącą środków trwałych w kwocie (-) 828 zł. Kwotę tę podatniczka wykazuje w polu dotyczącym wysokości podatku naliczonego wynikającego z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy o VAT, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, tj. w polach: K_44 (ewidencja) oraz P_44 (deklaracja) na podstawie dowodu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW” (par. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT). ©℗

PIT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

a) podatek naliczony:

– jeżeli podatnik zwolniony jest z VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT,

– w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT – jeżeli naliczony VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

b) podatek należny:

– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o VAT; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o VAT,

– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

– od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,

c) kwota VAT, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a–22o ustawy o PIT, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Ponadto z art. 23 ust. 3c ustawy o PIT wynika, że art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy o PIT stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o VAT.

Ważne Ponieważ za 2025 r. pani Anna wykonała korektę roczną na minus, tj. zmniejszającą podatek naliczony (w JPK_V7M), to kwota tej korekty (tj. 828 zł) stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że pani Anna rozlicza PIT na zasadach ogólnych (nie wybrała kasowego PIT), a podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzi metodą kasową. Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przypomnijmy, że u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosownie do art. 24 ust. 6b ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Uwaga! Jak wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.166.2018.2.WS: „(…) koszt uzyskania przychodu powstały z tytułu korekty podatku od towarów i usług w podatku dochodowym od osób fizycznych należy ująć w dacie dokonania korekty”.

Zatem w lutym 2026 r. (na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że JPK_V7M za styczeń 2026 r. podatniczka złoży w lutym 2026 r.) pani Anna będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów kwotę korekty VAT na minus, tj. 828 zł. Należy ją ująć w kolumnie 15 (pozostałe wydatki) podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga! Dokonanie korekty rocznej nie wpływa na wysokość wartości początkowej środka trwałego (tj. lokalu użytkowego). ©℗

Schemat rozliczenia korekty rocznej dotyczącej nieruchomości u podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT* 1. Jaki podatek VAT: Podstawa opodatkowania: nie wystąpi Podatek należny: nie wystąpi Podatek naliczony: nie wystąpi (wystąpi jedynie obowiązek dokonania korekty rocznej odliczonego w 2024 r. podatku naliczonego od zakupu nieruchomości) Korekta roczna VAT: (-) 828 zł PIT: Przychody: nie wystąpią (korekta roczna VAT nie powoduje powstania przychodu) Koszty uzyskania przychodów: 828 zł 2. W jakiej deklaracji wykazać podatek VAT: W JPK_V7M za styczeń 2026 r. pani Anna musi wykazać kwotę korekty, tj. (-) 828 zł w polach K_44 (ewidencja) i P_44 (deklaracja) PIT: Podatniczka nie składa deklaracji zaliczkowej, powinna jednak uwzględnić korektę jako koszt uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki na PIT za luty 2026 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36. 3. Termin złożenia deklaracji JPK_V7M: 25 lutego 2026 r. PIT_36: 30 kwietnia 2027 r. * W schemacie rozliczenia zostały pominięte inne zdarzenia/czynności.