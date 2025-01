Uzyskanie za granicą przez polską spółkę tamtejszego numeru identyfikacji podatkowej w związku z prowadzoną tam działalnością gospodarczą nie pozbawia prawa do ryczałtu od dochodów w Polsce. Taką interpretację przepisów potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Spytała o to firma, która wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, potocznie nazywanym estońskim CIT. Jej wątpliwości pojawiły się, gdy z sukcesem weszła na rynek włoski. Kontrahenci z Włoch zainteresowali się zakupem od niej produktów rybnych, które były przetwarzane w Polsce. Dostarczenie żywności do Włoch wymaga zgłoszenia inspektorom sanitarno-weterynaryjnym, a to jest możliwe tylko, jeśli dany podmiot ma włoski numer identyfikacji podatkowej.

Spółka wystąpiła o włoski NIP

Spółka planowała w związku z tym postarać się o włoski NIP, który podawałaby na wystawianych przez siebie fakturach dokumentujących sprzedaż żywności. Uważała, że nie pozbawi jej to prawa do opłacania w Polsce estońskiego CIT.

Argumentowała, że prawo do tej formy opodatkowania zależy od spełnienia łącznie warunków wymienionych w art. 28j ustawy o CIT. Jeden z nich wymaga nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania. Nie można też mieć ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną i innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Spółka wskazywała jednak, że przepis ten nie dotyczy obowiązku posiadania za granicą numeru identyfikacji podatkowej.

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Podkreślił, że samo uzyskanie włoskiego NIP w związku z tamtejszymi obowiązkami podatkowymi nie oznacza naruszenia żadnego z warunków wymienionych w art. 28j ustawy o CIT. Z tego powodu bowiem spółka nie nabywa udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną ani praw majątkowych wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt 5. ©℗