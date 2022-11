Spytała o to spółka z o.o., która prowadzi hotel . Wyjaśniła, że ceny pokoi (nocleg plus śniadanie) wahają się u niej od 170 zł do 210 zł za dobę. Problem powstał na skutek zawartej przez nią 25 lutego 2022 r. umowy z urzędem wojewódzkim na udostępnienie hotelu w celach relokacji uchodźców z Ukrainy.