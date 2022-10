Spółka, która wybrała estoński CIT, nie musi go płacić od wydatków na używanie firmowych samochodów osobowych przekazanych pracownikom do celów mieszanych (służbowo-prywatnych). To nie są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Co innego – dodał sąd – gdy pracownik jest jednocześnie wspólnikiem spółki. Wtedy samochodowe wydatki oznaczają wypłatę ukrytego zysku, a ten podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (zwanym potocznie estońskim CIT).