UPL-1 to pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Zdaniem fiskusa nie nadaje się ono do złożenia w imieniu spółki zawiadomienia ZAW-RD o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, zwanego potocznie estońskim CIT . Skarbówka twierdzi, że do tego potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne PPS-1 lub ogólne PPO-1.