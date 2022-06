Jeśli spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną zaliczy wydatek do kosztów podatkowych, to nie może go drugi raz uwzględnić przy ustalaniu dochodu zwolnionego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę, która zarządza jedną ze specjalnych stref ekonomicznych. W związku z tym ponosiła wydatki na rozwój strefy: zakup gruntów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę budynku parku technologicznego. Spółka korzysta m.in. ze zwolnienia przewidzianego w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 232, poz. 1552 ze zm.). Zgodnie z nim dochód spółki zarządzającej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na budowę i nabycie nieruchomości. Istota sporu sprowadzała się do tego, czy spółka może najpierw zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów podatkowych, a następnie uwzględnić je przy ustalaniu dochodu zwolnionego na podstawie rozporządzenia.