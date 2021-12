Problem pojawił się od 1 stycznia 2018 r., gdy zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o CIT, wskutek której część odsetkową raty leasingowej zalicza się do kosztów finansowania dłużnego. To oznacza limitowanie kosztów podatkowych z tego tytułu na podstawie art. 15c ust. 1 w związku z art. 15c ust. 12 ustawy o CIT

We wniosku o interpretację spółka spytała, czy powyższe dwa ograniczenia obejmują część odsetkową raty leasingowej, a więc tę, która stanowi zarazem koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, a więc podlega już ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy o CIT

Sama uważała, że skoro część odsetkowa raty leasingowej podlega ograniczeniu na podstawie art. 15c ustawy o CIT, to nie można jej jednocześnie wyłączyć z podatkowych kosztów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy CIT lub art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT. Spółka zwróciła uwagę, że definicja „kosztów finansowania dłużnego” obejmuje szeroki katalog wydatków, a wśród nich jest wprost wymieniona część odsetkowa raty leasingowej. Pojęcie to nie pojawia się w żadnym innym przepisie ograniczającym możliwość zaliczenia tego rodzaju koszt – argumentowała.

Co więcej, uważała, że niemożliwe jest stosowanie art. 15c ust. 12 ustawy o CIT do części odsetkowej raty leasingowej, bo w każdym stanie faktycznym część ta byłaby wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 2 lub art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT dotyczy jedynie sytuacji, gdy prawo do znaku zostało nabyte lub wytworzone przez podatnika, a następnie zbyte. Nie jest to więc wyłączenie z kosztów odnoszące się do każdej sytuacji, w której podatnik ponosi opłaty za korzystanie z praw lub wartości wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT – stwierdził.

Organ uznał, że opisany przez spółkę stan faktyczny odpowiada sytuacji, której dotyczy wyłączenie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT. Gdyby część odsetkowa raty leasingowej nie była wyłączona z kosztów na podstawie tego przepisu, to podlegałaby ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy CIT oraz, jako opłata, o której mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, poniesiona na rzecz podmiotu powiązanego – stwierdził.

To oznacza, że płacona przez skarżącą na rzecz kontrahenta część odsetkowa raty leasingowej podlega wyłączeniu (w odpowiedniej części) z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT. Natomiast do tej części, która nie podlega pod to wyłączenie, trzeba stosować art. 15c ust. 12 ustawy CIT dotyczący kosztów finansowania dłużnego. Skoro część odsetkowa raty leasingowej została poniesiona na rzecz podmiotu powiązanego, to podlega jednocześnie pod art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy CIT – orzekł WSA. Zdaniem sądu istotna jest tu bowiem nie tylko wykładnia gramatyczna przepisów, lecz także celowościowa.