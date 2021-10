Problem dotyczy nie tylko tych, którzy zdecydują się na przystąpienie do estońskiego systemu po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, ale także spółek, które już to zrobiły z początkiem 2021 r. Przypomnijmy, że na estoński CIT (a ściślej – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) zdecydowało się w tym roku 337 firm. Pierwsze opodatkowane w tym systemie zyski będą one wypłacać dopiero w 2022 r. Na razie więc nie zetknęły się jeszcze w praktyce z tym problemem.