Jednak według Ministerstwa Finansów jeżeli już raz spółka jawna stanie się podatnikiem CIT (bo nie złoży informacji o swoich wspólnikach), to będzie nim do końca swojego istnienia. Nie ma znaczenia to, że w trakcie jej funkcjonowania może się zmienić skład jej wspólników i zostaną nimi wyłącznie osoby fizyczne. W takiej sytuacji nadal spółka będzie podatnikiem CIT – twierdzi resort, co w praktyce oznacza, że nadal fiskus będzie pobierał podwójny podatek: od spółki i od jej wspólników.