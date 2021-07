W interpretacji ogólnej z kolei minister finansów chce wyjaśnić definicję transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Przykładowo zgodnie z projektem o uznaniu transakcji za jednorodną przemawia, co do zasady, zastosowanie tej samej metody weryfikacji cen transferowych do każdej z transakcji składających się na transakcję o charakterze jednorodnym, pod warunkiem że inne istotne okoliczności tej transakcji kontrolowanej nie wskazują inaczej.