Nie tego oczekują przedstawiciele firm rodzinnych zainteresowani tworzeniem polskich fundacji. Chcą, aby od dywidend wypłacanych przez spółki wniesione do fundacji przez fundatora, nie trzeba było płacić co roku podatku dochodowego. Tłumaczą, że podatek i tak się później pojawi, bo opodatkowane mają być wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów, a więc np. na rzecz członków rodziny fundatora. Co do zasady zapłacą oni podatek od spadków i darowizn, według stawek właściwych dla grup podatkowych wskazanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Najbliższa rodzina fundatora byłaby więc zwolniona z daniny na podstawie art. 4a ustawy o tym podatku.