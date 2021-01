Przedłużona możliwość stosowania rozwiązań z tarcz antykryzysowych*

Preferencja Do kiedy przedłużona/ Kiedy będzie mnożna stosować Dla kogo

Ulga B+RMożliwość korzystania z ulgi B+R w trakcie roku, jeżeli działalność badawczo-rozwojowa jest ukierunkowana na „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19” Będzie obowiązywała do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT

Ulga IP BoxMożliwość korzystania w trakcie roku z ulgi IP Box, jeżeli dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19” Będzie obowiązywała do końca roku podatkowym, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT

Ulga na złe długi• wierzyciele korzystają z ulgi na złe długi już po 30 dniach,• dłużnicy (którzy spełnią warunki ustawowe np. dotyczące spadku przychodów) nie muszą po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19 Będzie można stosować w roku podatkowego, w którym będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT

Podatek od przychodów z budynkówzwolnienie z tej daniny Będzie można stosować do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany Podatnicy PIT i CIT

Darowizny• możliwość odliczenia od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego;• możliwość odliczania darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych Przy darowiznach przekazanych:• od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – można odliczyć 200 proc. wartości darowizny;• od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – będzie można odliczyć 150 proc. wartości darowizny;• od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – będzie można odliczyć równowartość przekazanej darowizny Podatnicy PIT i CIT

Amortyzacja środków trwałych Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tj. np. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków dezynfekcji i higieny rąk) Będzie miała zastosowanie do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Podatnicy PIT i CIT