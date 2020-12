Przypomnijmy, że prawo do estońskiego CIT będą miały tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Jeżeli powstaną one z przekształcenia z innej spółki (np. jawnej, komandytowej) albo z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, to trzeba będzie zapłacić podatek od przekształcenia i wykazać go w CIT-8. Pisaliśmy o tym w artykule „Resort finansów wydał objaśnienia do estońskiego CIT. Mają 123 strony” (DGP nr 243/2020).