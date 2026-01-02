Pytanie zadała spółka komandytowa prowadząca działalność kantorową w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1131). Większość przychodów osiągała w związku z tym z obrotu walutami obcymi. To wzbudziło jej wątpliwości w kontekście planowanego wyboru opodatkowania estońskim CIT.

Przypomnijmy, że opłacanie ryczałtu od dochodów spółek wymaga łącznego spełnienia warunków określonych w art. 28j ustawy o CIT. Jednym z nich jest wymóg, aby mniej niż 50 proc. przychodów z poprzedniego roku podatkowego pochodziło z:

a) wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Spółka była przekonana, że spełni zarówno ten jak i inne warunki z art. 28j ustawy o CIT.

Ryczałt od dochodów także dla kantorów

We wniosku o interpretację zwracała uwagę, że w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT nie ma ani słowa o przychodach osiąganych z obrotu walutami obcymi, co oznacza iż ustawodawca dopuszcza opłacanie ryczałtu przez kantory. Na poparcie swojego stanowiska przywołała korzystną interpretację indywidualną dyrektora KIS z 27 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.825.2022.2.BS). Dyrektor KIS zgodził się z taką argumentacją również i tym razem. Przypomniał, że art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT miał na celu ograniczyć prawo do wyboru estońskiego CIT podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej. Skoro w przepisie nie uwzględniono obrotu walutami obcymi, to kantory jak najbardziej mogą opłacać ryczałt od dochodów spółek – potwierdził.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 grudnia 2025 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.528.2025.2.EJ)