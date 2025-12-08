Klauzula look-through approach – określana również jako klauzula przejrzystości, transparentności lub pominięcia – umożliwia płatnikowi wypłacającemu należności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła (np. dywidendy) zastosować preferencję podatkową w tym podatku w postaci zwolnienia lub obniżonej stawki wtedy, gdy rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem otrzymującym tę płatność bezpośrednio od płatnika, lecz środki trafiają do niego za pośrednictwem innych podmiotów.

Omawiana koncepcja jest obecnie jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień związanych z podatkiem u źródła. Stosowanie klauzuli look-through approach nie ma bowiem bezpośrednich podstaw w przepisach prawa. Jej dopuszczalność wynika z klauzuli rzeczywistego właściciela i komentarza do Modelowej Konwencji OECD. Jednocześnie, mimo że klauzula przejrzystości wielokrotnie była przedmiotem rozważań zarówno krajowych sądów administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, w praktyce wciąż brak jest jednolitego stanowiska dotyczącego możliwości i zakresu jej stosowania.

W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące interpretacji i stosowania przepisów regulujących podatek u źródła minister finansów wydał objaśnienia podatkowe z 3 lipca 2025 r. dotyczące stosowania tzw. klauzuli rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła, których rozdział 6 pt. „Szczególne przypadki badania warunku rzeczywistego właściciela” zawiera rozważania dotyczące koncepcji look-through approach.

Co wynika z objaśnień podatkowych

Minister finansów w objaśnieniach potwierdził możliwość stosowania klauzuli przejrzystości przez płatników. Przed jej zastosowaniem płatnik powinien jednak:

ustalić rzeczywistego właściciela należności,

sprawdzić, czy rozpoznaje on w swoim kraju przychód podatkowy z tytułu tej należności,

zweryfikować, czy płatności w łańcuchu są przekazywane pod tym samym tytułem,

upewnić się, że spełnione są warunki stosowania danej preferencji podatkowej.

Uwaga! Zastosowanie omawianej koncepcji nie może pozostawać w sprzeczności z celem i zakresem dyrektywy PS, dyrektywy IR lub odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), w której stosowana preferencja znajduje swą regulację.

W odniesieniu do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła na podstawie przepisów ustawy o CIT implementujących postanowienia dyrektywy PS, minister finansów szczególną uwagę zwrócił na możliwość zastosowania klauzuli look-through approach do przesłanki posiadania przez odbiorcę należności bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale płatnika (w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT). Wskazał, że ten warunek może być spełniony w sposób kaskadowy.

Uwaga! Oznacza to, że nawet jeśli rzeczywisty właściciel należności nie posiada bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w płatniku wypłacającym należności, lecz posiada taką ilość udziałów (akcji) w podmiocie pośredniczącym, który z kolei również posiada co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w płatniku, to wówczas warunek uregulowany w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT należy uznać za spełniony.

Jednak sytuacja się skomplikowała, gdy w wyrokach z 22 października 2025 r., sygn. akt I SA/Lu 350/25 i I SA/Lu 351/25, WSA w Lublinie nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym w objaśnieniach.

Czego dotyczyła sprawa

W 2023 r. spółka mająca siedzibę w Polsce (spółka A) wypłaciła dywidendę na rzecz swoich akcjonariuszy, w tym do spółki z siedzibą w Holandii (spółka B), która posiadała w spółce A ok. 50 proc. akcji. Przy wypłacie dywidendy spółka A pobrała podatek u źródła według stawki krajowej, tj. w wysokości 19 proc. Po przeprowadzeniu analizy uznano jednak, że to nie spółka B jest rzeczywistym właścicielem wypłaconej dywidendy, lecz spółka mająca siedzibę w Luksemburgu (spółka C), która ma w spółce B 100 proc. udziałów.

W związku z możliwością zastosowania zwolnienia z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4–4a i ust. 4d ustawy o CIT, w czerwcu 2024 r. spółka C wniosła o zwrot podatku pobranego od wypłaconej dywidendy. Ze względu na to, że kwota dywidendy przekraczała 2 mln zł, spółka C złożyła dwa odrębne wnioski: o stwierdzenie i zwrot nadpłaty na podstawie przepisów ordynacji podatkowej oraz o zwrot podatku na podstawie regulacji ustawy o CIT.

Spółka C wskazała, że to ona jest rzeczywistym właścicielem wypłaconej przez spółkę A dywidendy, gdyż spółka B nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, nie jest faktycznie uprawniona do rozporządzania otrzymaną dywidendą, jak również nie decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu. Spółka C wykazała również, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 4–4a i ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym jest uprawniona do otrzymania zwrotu pobranego przez spółkę A jako płatnika podatku u źródła.

Stanowisko organów podatkowych

Po rozpatrzeniu wniosków spółki C, organ podatkowy I instancji dokonał zwrotu jedynie części podatku odpowiadającej różnicy między krajową stawką CIT 19 proc. a stawką 15 proc. wynikającą z przepisów UPO Polska-Luksemburg. Zwrot w pozostałej kwocie organ uznał za bezzasadny, wskazując, że spółka C nie spełnia warunku zwolnienia dywidendy z podatku u źródła określonego w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT.

Spółka C wniosła odwołania, argumentując, że wymóg posiadania bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów w płatniku został spełniony przy zastosowaniu klauzuli look-through approach, gdyż spółka B ma ok. 50 proc. udziałów w spółce A, natomiast spółka C jest jedynym udziałowcem spółki B. Organ II instancji podzielił jednak stanowisko organu I instancji.

W czerwcu 2025 r. spółka C wniosła skargi do WSA w Lublinie. Po ich złożeniu – w związku z publikacją objaśnień podatkowych MF – spółka skierowała do sądu dodatkowe pismo, w którym wskazała na potwierdzoną przez MF dopuszczalność stosowania koncepcji look-through approach w odniesieniu do warunku posiadania bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w płatniku, jako przesłanki zastosowania zwolnienia dywidendowego.

Co na to sąd

WSA w Lublinie oddalił skargi spółki C i wskazał, że:

warunek posiadania udziałów z art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT należy interpretować literalnie, co oznacza, że bezpośrednim udziałowcem spółki wypłacającej dywidendę musi być podmiot uzyskujący od niej dochód (przychód), a jakiekolwiek podmioty pośredniczące wykluczają spełnienie tego warunku;

koncepcja look-through approach służy wyłącznie ustalaniu statusu rzeczywistego właściciela dywidendy, a nie potwierdzaniu spełnienia warunku bezpośredniego posiadania co najmniej 10 proc. udziałów w płatniku;

fragment objaśnień MF dopuszczający kaskadowe spełnianie warunku bezpośredniego posiadania co najmniej 10 proc. udziałów stanowi nieuprawnione rozszerzenie koncepcji look-through approach i jest on sprzeczny z celem ustawodawcy, a ponadto nie został on w żaden sposób uargumentowany przez MF;

kaskadowe przepływy środków z tytułu dywidend mogą świadczyć o sztucznym ukształtowaniu struktury grupy kapitałowej i wprowadzeniu pośrednika wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej;

objaśnienia MF nie mają dla sądów administracyjnych mocy wiążącej.

Skutki dla podatników

Omówione orzeczenia WSA w Lublinie pokazują, że mimo prób ujednolicenia praktyki stosowania przepisów regulujących podatek u źródła i koncepcji z nim związanych poprzez wydanie objaśnień podatkowych sądy nie są zobowiązane do ich stosowania.

Ważne: Skoro WSA w Lublinie uznał, że objaśnienia MF dotyczące koncepcji look-through approach nie mają charakteru wiążącego i stanowią nieuprawnioną, rozszerzającą interpretację, płatnicy i podatnicy nie mogą zakładać, że powołanie się na nie w sporach dotyczących podatku u źródła zapewni im pozytywne rozstrzygnięcie.

Jeżeli stanowisko zaprezentowane przez WSA w Lublinie się utrwali – co jest możliwe, zważywszy na, co do zasady, ekskluzywną właściwość tego sądu w sprawach dotyczących podatku u źródła – organy podatkowe zyskają argument potwierdzający stanowisko, zgodnie z którym warunek posiadania bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w płatniku nie może być spełniony w sposób kaskadowy przy zastosowaniu koncepcji look-through approach.

Co prawda objaśnienia MF zostały wydane tuż po wniesieniu przez spółkę C skarg do WSA w Lublinie, niemniej powinny one zostać wzięte przez sąd pod uwagę, gdyż zawierają wypracowane przez MF wytyczne co do wykładni kluczowych przepisów mających zastosowanie w rozstrzyganych sprawach. Jednocześnie wobec treści wyroków, w których sąd nie zgodził się z treścią objaśnień MF co do zasady, można założyć, że płatnicy stosujący koncepcję przejrzystości – nawet w zgodzie z objaśnieniami MF – będą mogli częściej spotykać się z odmową zastosowania zwolnienia w podatku u źródła pomimo funkcji ochronnej, jaką objaśnienia powinny pełnić. W konsekwencji może skutkować to koniecznością zapłaty podatku i dalszą niepewnością co do prawidłowego stosowania przepisów prawa i koncepcji z nimi związanych.

Prezentowane przez WSA w Lublinie zapatrywanie należy zatem ocenić jako niekorzystne dla płatników i podatników. Choć przy wykładni przepisów prawa podatkowego w pierwszej kolejności należy stosować wykładnię literalną, na co uwagę zwrócił sąd, dopuszczalne jest jednak również przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym możliwe jest zastosowanie klauzuli look-through approach również do warunku bezpośredniego posiadania udziałów (akcji) w płatniku. Takie podejście, uwzględniające wykładnię celowościową, byłoby zgodne z celem dyrektywy PS, stanowiącej podstawę implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów regulujących zwolnienie dywidend z podatku u źródła, a także pożądane z punktu widzenia zgodności z treścią objaśnień MF i tym samym pewności prawa. Wykładnia taka, przyjazna podatnikom, mogłaby się przyczynić także do odbioru Polski jako atrakcyjnej jurysdykcji podatkowej z perspektywy inwestorów z państw członkowskich UE.

W związku z powyższym zasadne zdaje się rozważenie, czy zamiast wydawania objaśnień podatkowych lepszym rozwiązaniem nie byłaby nowelizacja przepisów ustawy o CIT poprzez jednoznaczne dopuszczenie możliwości spełnienia warunku bezpośredniego posiadania udziałów w płatniku w sposób kaskadowy, oraz ustalanie w rozporządzeniu MF właściwości organu podatkowego i tym samym sądu w sprawach dotyczących podatku u źródła według siedziby płatnika. ©℗