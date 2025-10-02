Pierwotnie dyrektor KIS był innego zdania. Gdy jednak podatnik zaskarżył interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przedstawiciel fiskusa uwzględnił skargę z urzędu i na mocy art. 14e par. 1a ordynacji podatkowej zmienił swoją wykładnię.

Rolnik i przedsiębiorca. Osobne limity przychodów, a obowiązek ksiąg rachunkowych

Pytanie zadał rolnik zajmujący się profesjonalną hodowlą pomidorów i ogórków w szklarni. Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej był czynnym podatnikiem VAT. Wysokość dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalał stosując normy szacunkowe, a więc prowadził tzw. niepełną księgowość. Rolnik planował też rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach której handlowałby hurtowo warzywami i owocami. Działalność o której założeniu myślał byłaby opodatkowana na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc. PIT). Jako przedsiębiorca prowadziłby podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wpłacał zaliczki na podatek dochodowy. Mężczyzna przewidywał, że łączne przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i działalności gospodarczej mogą przekroczyć równowartość 2,5 mln euro. To oznaczałoby konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z 24a ust. 4 ustawy o PIT i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.). Rolnik przekonywał jednak, że nie musi w tym celu sumować przychodów uzyskiwanych z dwóch odrębnych źródeł. Zwrócił uwagę, że z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wynika, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Limit decydujący o konieczności założenia ksiąg rachunkowych trzeba więc ustalać odrębnie dla przychodów z działalności gospodarczej i dla przychodów z działalności rolnej – przekonywał. Na poparcie swojego stanowiska przywołał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2020 r. (sygn. II FSK 662/18) i z 30 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2375/20).

Zmieniona interpretacja KIS. Jak uniknąć sumowania przychodów przy limicie 2,5 mln euro?

Dyrektor KIS był innego zdania w interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.406.2025.2.AP). Argumentował, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, a nie od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania. Dlatego też, jak stwierdził, rolnik powinien zsumować przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej i z nowej firmy, aby ocenić czy ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Gdy jednak skarga na niekorzystną interpretację trafiła do WSA, dyrektor KIS zmienił swoje stanowisko i w pełni zgodził się z pierwotnym stanowiskiem rolnika. Jeśli więc zgodnie ze swoimi planami założy on jednoosobową działalność gospodarczą, to limit równowartości 2,5 mln euro będzie mógł ustalać odrębnie dla obu źródeł swoich przychodów.

Zmieniona interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 września 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.406.2025.4.AP)