Zmienił tym samym stanowisko wyrażone przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jeszcze w 2020 r. Przeczyło ono bowiem aktualnemu orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE.

W interpretacji, którą zmieniał szef KAS, chodziło o spółkę państwową będącą jednym z największych posiadaczy nieruchomości w Polsce. Część z nich jest dzierżawiona lub wynajmowana na cele komercyjne. Umowy, które podpisuje spółka, zawierają klauzulę, zgodnie z którą za ich przedwczesne rozwiązanie (bez zachowania okresu wypowiedzenia) z winy najemcy lub dzierżawcy powinien on zapłacić karę umowną. Kara określana jest jako kilkakrotność miesięcznych czynszów. Wypowiedzenie umowy przez spółkę ze skutkiem natychmiastowym jest niezależne od zdania i woli kontrahenta.

We wniosku o interpretację spółka przekonywała, że kara, którą obciążani są najemcy bądź dzierżawcy nieruchomości, jest formą odszkodowania, więc nie podlega opodatkowaniu VAT. Argumentowała, że nie jest to wynagrodzenie za jakiekolwiek świadczenie usług lub dostawę towarów, lecz świadczenie rekompensujące szkodę związaną z koniecznością rozwiązania umowy najmu bądź dzierżawy. Szkoda wynika zaś z konieczności poniesienia kosztów poszukiwania nowych najemców i czasowej utraty zaplanowanych dochodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pierwotnie zgodził się z takim stanowiskiem w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.268.2020.1.RMA).

Teraz jednak szef KAS uznał, że był to błąd i zmienił interpretację. Na poparcie nowej wykładni przywołał aktualne orzecznictwo TSUE. Przykładem jest wyrok z 22 listopada 2018 r. (sygn. C-295/17), z którego wynika, że „kwotę należną z tytułu niezachowania minimalnego okresu obowiązywania umowy należy postrzegać jako część łącznej ceny za świadczenie usług”.

Podobne wnioski wyciągnąć można również z wyroku wydanego 11 czerwca 2020 r. (sygn. C-43/19). TSUE stwierdził w nim, że „ustaloną z góry kwotę otrzymywaną przez podmiot gospodarczy w przypadku przedterminowego rozwiązania przez jego klienta lub z przyczyn leżących po jego stronie umowy o świadczenie usług przewidującej minimalny okres związania umowy, która to kwota odpowiada kwocie, jaką podmiot gospodarczy otrzymałby w pozostałej części tego okresu w braku takiego rozwiązania, należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług”.

TSUE potwierdził takie stanowisko także w wyroku z 28 listopada 2024 r. (sygn. C-622/23). Wynika z niego, że kwota należna usługodawcy jest opodatkowana VAT, nawet jeśli zamawiający postanowił rozwiązać umowę z własnej przyczyny, a wykonawca był gotowy wykonać usługę do końca. To wszystko, zdaniem szefa KAS, oznacza, że karę umowną wypłacaną spółce w zamian za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu należy uznać za opodatkowane VAT wynagrodzenie za świadczenie usług.

Zmieniona interpretacja indywidualna Szefa KAS z 25 września 2025 r. (sygn.DOP7.8101.10.2025.FMLM)