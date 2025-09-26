Ministerstwo Finansów co roku pod koniec września prezentuje szczegółowe dane na temat podmiotów płacących podatek dochodowy od osób prawnych. Główna lista to firmy z obrotami o równowartości co najmniej 50 mln euro. Do tego tworzone jest zestawienie podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.

Lista największych płatników CIT: banki nadal na czele

Najnowsze zestawienie dotyczy podatku naliczonego za 2024 r. Pierwsza trójka jest bez zmian: to PKO BP (w zestawieniu MF bank występuje jako podatkowa grupa kapitałowa), Bank Pekao i Santander Bank Polska. Na te trzy podmioty przypadło w ub.r. 5,8 mld zł. W pierwszej dziesiątce największych płatników CIT znalazło się sześć banków, podobnie jak przed rokiem. Chociaż BNP Paribas Bank Polska zapłacił minimalnie wyższą kwotę niż rok wcześniej, to wypadł poza „top 10”. W grupie dziesięciu największych został zastąpiony przez mBank.

Banki nie pierwszy raz przewodzą na liście największych podatników CIT. W 2024 r. należny podatek ze strony tych instytucji bankowych, które znalazły się na liście MF, wyniósł 10,9 mld zł. Rok wcześniej było to niemal 11,2 mld zł, a w rozliczeniu za 2022 r.: 6,4 mld zł. Większy podatek ze strony banków jest odbiciem poprawy ich wyników finansowych, na co pozwolił okres podwyższonych stóp procentowych (resort finansów liczy na dalsze zwiększenie kontrybucji banków do budżetu i chce podnieść stawkę CIT dla tego sektora).

Najwięksi płatnicy CIT spoza sektora finansowego

Tuż za trzema przewodzącymi zestawieniu bankami są największe państwowe firmy działające w branży surowcowej: Orlen i KGHM. W tym drugim przypadku mowa o grupie podatkowej i o awansie z 10. miejsca rok wcześniej. Spadek o dwie pozycje zanotowało Jeronimo Martins. Właściciel sieci Biedronka to pod względem wielkości naliczonego CIT największa u nas prywatna firma niefinansowa.

Co roku warunek obecności na liście spełnia kilka tysięcy podmiotów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacą CIT. Grono największych kontrybutorów do budżetu – z podatkiem w wysokości co najmniej 100 mln zł – w 2024 r. liczyło 70 podmiotów. Rok wcześniej było ich 67, a w 2022 r. o jeden mniej. Równocześnie w rozliczeniu za 2024 r. prawie 860 podmiotów z listy wykazało zerowy CIT. Rok wcześniej takich podatników było 823 (w tym przypadku pod uwagę nie bierzemy spółek nieruchomościowych).

Lista 100 największych podatników CIT