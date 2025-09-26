Ministerstwo Finansów co roku pod koniec września prezentuje szczegółowe dane na temat podmiotów płacących podatek dochodowy od osób prawnych. Główna lista to firmy z obrotami o równowartości co najmniej 50 mln euro. Do tego tworzone jest zestawienie podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.

Lista największych płatników CIT: banki nadal na czele

Najnowsze zestawienie dotyczy podatku naliczonego za 2024 r. Pierwsza trójka jest bez zmian: to PKO BP (w zestawieniu MF bank występuje jako podatkowa grupa kapitałowa), Bank Pekao i Santander Bank Polska. Na te trzy podmioty przypadło w ub.r. 5,8 mld zł. W pierwszej dziesiątce największych płatników CIT znalazło się sześć banków, podobnie jak przed rokiem. Chociaż BNP Paribas Bank Polska zapłacił minimalnie wyższą kwotę niż rok wcześniej, to wypadł poza „top 10”. W grupie dziesięciu największych został zastąpiony przez mBank.

Banki nie pierwszy raz przewodzą na liście największych podatników CIT. W 2024 r. należny podatek ze strony tych instytucji bankowych, które znalazły się na liście MF, wyniósł 10,9 mld zł. Rok wcześniej było to niemal 11,2 mld zł, a w rozliczeniu za 2022 r.: 6,4 mld zł. Większy podatek ze strony banków jest odbiciem poprawy ich wyników finansowych, na co pozwolił okres podwyższonych stóp procentowych (resort finansów liczy na dalsze zwiększenie kontrybucji banków do budżetu i chce podnieść stawkę CIT dla tego sektora).

Najwięksi płatnicy CIT spoza sektora finansowego

Tuż za trzema przewodzącymi zestawieniu bankami są największe państwowe firmy działające w branży surowcowej: Orlen i KGHM. W tym drugim przypadku mowa o grupie podatkowej i o awansie z 10. miejsca rok wcześniej. Spadek o dwie pozycje zanotowało Jeronimo Martins. Właściciel sieci Biedronka to pod względem wielkości naliczonego CIT największa u nas prywatna firma niefinansowa.

Co roku warunek obecności na liście spełnia kilka tysięcy podmiotów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacą CIT. Grono największych kontrybutorów do budżetu – z podatkiem w wysokości co najmniej 100 mln zł – w 2024 r. liczyło 70 podmiotów. Rok wcześniej było ich 67, a w 2022 r. o jeden mniej. Równocześnie w rozliczeniu za 2024 r. prawie 860 podmiotów z listy wykazało zerowy CIT. Rok wcześniej takich podatników było 823 (w tym przypadku pod uwagę nie bierzemy spółek nieruchomościowych).

Lista 100 największych podatników CIT

100 największych podatników CIT w 2024 r. (mln zł)
podatek za 2023 r. podatek za 2024 r.
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP SA 2309,3 2336,2
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 1921,3 1915,3
SANTANDER BANK POLSKA SA 1514,3 1541,7
ORLEN SA 1379,2 1327,9
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA KGHM II 616,6 1195,3
ING BANK ŚLĄSKI SA 1081,2 828,4
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 693,0 789,2
JERONIMO MARTINS POLSKA SA 1054,4 750,9
MBANK SA* 551,0 736,8
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. 0,0 664,9
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 657,0 663,0
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PZU 511,6 650,6
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 625,6 596,8
PGE DYSTRYBUCJA SA 264,7 567,1
ALIOR BANK SA 413,8 557,1
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 591,2 483,4
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA 369,4 472,1
LIDL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 374,6 441,5
P4 SP. Z O.O. 335,0 411,8
ALLEGRO SP. Z O.O. 305,3 371,0
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. 322,9 350,1
BANK MILLENNIUM SA 599,3 339,4
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENEA 0,2 333,4
LPP SA 160,7 298,7
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2024** 151,029 267,5
VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. 108,8 264,3
DINO POLSKA SA 295,0 226,4
PEPCO POLAND SP. Z O.O. 68,5 217,5
KOMPANIA PIWOWARSKA SA 176,6 216,3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA 200,6 207,8
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ŻABKA POLSKA 160,8 206,4
INPOST SP. Z O.O. 150,6 204,2
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SP. Z O.O. 117,4 197,0
XTB SA 166,1 194,0
PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA 120,0 182,6
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA E.ON 80,1 174,7
ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. 9,2 174,2
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 133,0 171,5
MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. 112,6 166,3
PGK GÓRAŻDŻE 116,9 159,6
VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. 151,7 153,4
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SA 2,2 146,6
POLKOMTEL SP. Z O.O. 144,1 146,2
INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O. 104,9 144,1
GRUPA OLX SP. Z O.O. 112,8 141,0
LASY PAŃSTWOWE DYREKCJA 150,2 138,7
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SA 99,7 132,5
TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 105,8 130,9
POLSKIE PORTY LOTNICZE SA 92,0 130,6
MCDONALDS POLSKA SP. Z O.O. 101,6 129,3
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MATERIAŁY BUDOWLANE 86,5 125,9
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 58,6 123,7
T-MOBILE POLSKA SA 106,1 121,8
BENEFIT SYSTEMS SA 82,3 121,3
HOLCIM POLSKA SA 40,4 120,9
TERG SA 103,8 120,0
PERN SA 168,3 118,5
ARAMCO FUELS POLAND SP. Z O.O. 170,4 117,0
CARGILL POLAND SP. Z O.O. 24,4 113,1
NESTLE POLSKA SA 95,6 111,2
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA VEOLIA 41,1 107,7
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA TAURON 332,7 106,4
WB ELECTRONICS SA 43,8 103,3
BUDIMEX SA 284,9 103,1
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA 71,7 102,9
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA 113,0 102,8
ATAL SA 60,4 98,8
TRZUSKAWICA SA 30,5 97,2
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 132,8 93,5
HUTA STALOWA WOLA SA 86,9 92,2
COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. 54,8 89,3
TOYOTA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. 43,7 89,2
POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O. 58,7 88,9
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA 51,4 87,2
ORANGE POLSKA SA 151,1 87,0
TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. 112,3 86,3
TELE-FONIKA KABLE SA 90,0 85,9
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SA 98,0 84,6
CANPACK SA 35,0 83,9
ESSENDI POLAND SA 24,2 83,2
BORGWARNER POLAND SP. Z O.O. 56,1 82,8
MARS POLSKA SP. Z O.O. 104,0 81,6
BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. 34,5 80,9
HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O. 30,7 79,5
MERCEDES-BENZ POLSKA SP. Z O.O. 90,9 79,0
CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O. 54,8 78,1
"LOREAL POLSKA" SP. Z O.O. 77,4 77,1
LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O. 78,2 76,3
RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. 62,5 74,6
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA BALTIC HUB 67,0 74,2
ENEA TRADING SP. Z O.O. 0,0 72,7
MONDI ŚWIECIE SP. Z O.O. 65,7 72,6
SCANIA POLSKA SA 99,8 72,4
SANTANDER CONSUMER BANK SA 61,5 72,2
MESKO SA 28,1 72,1
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA 9,3 72,0
AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. 46,4 71,1
LUX MED SP. Z O.O. 52,9 70,7
ADAMED PHARMA SA 55,6 70,7
SPRAVIA SP. Z O.O. 62,9 70,1
źródło: MF; *w 2023 PGK, ** w 2023 PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2021