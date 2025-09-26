Ministerstwo Finansów co roku pod koniec września prezentuje szczegółowe dane na temat podmiotów płacących podatek dochodowy od osób prawnych. Główna lista to firmy z obrotami o równowartości co najmniej 50 mln euro. Do tego tworzone jest zestawienie podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.
Lista największych płatników CIT: banki nadal na czele
Najnowsze zestawienie dotyczy podatku naliczonego za 2024 r. Pierwsza trójka jest bez zmian: to PKO BP (w zestawieniu MF bank występuje jako podatkowa grupa kapitałowa), Bank Pekao i Santander Bank Polska. Na te trzy podmioty przypadło w ub.r. 5,8 mld zł. W pierwszej dziesiątce największych płatników CIT znalazło się sześć banków, podobnie jak przed rokiem. Chociaż BNP Paribas Bank Polska zapłacił minimalnie wyższą kwotę niż rok wcześniej, to wypadł poza „top 10”. W grupie dziesięciu największych został zastąpiony przez mBank.
Banki nie pierwszy raz przewodzą na liście największych podatników CIT. W 2024 r. należny podatek ze strony tych instytucji bankowych, które znalazły się na liście MF, wyniósł 10,9 mld zł. Rok wcześniej było to niemal 11,2 mld zł, a w rozliczeniu za 2022 r.: 6,4 mld zł. Większy podatek ze strony banków jest odbiciem poprawy ich wyników finansowych, na co pozwolił okres podwyższonych stóp procentowych (resort finansów liczy na dalsze zwiększenie kontrybucji banków do budżetu i chce podnieść stawkę CIT dla tego sektora).
Najwięksi płatnicy CIT spoza sektora finansowego
Tuż za trzema przewodzącymi zestawieniu bankami są największe państwowe firmy działające w branży surowcowej: Orlen i KGHM. W tym drugim przypadku mowa o grupie podatkowej i o awansie z 10. miejsca rok wcześniej. Spadek o dwie pozycje zanotowało Jeronimo Martins. Właściciel sieci Biedronka to pod względem wielkości naliczonego CIT największa u nas prywatna firma niefinansowa.
Co roku warunek obecności na liście spełnia kilka tysięcy podmiotów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacą CIT. Grono największych kontrybutorów do budżetu – z podatkiem w wysokości co najmniej 100 mln zł – w 2024 r. liczyło 70 podmiotów. Rok wcześniej było ich 67, a w 2022 r. o jeden mniej. Równocześnie w rozliczeniu za 2024 r. prawie 860 podmiotów z listy wykazało zerowy CIT. Rok wcześniej takich podatników było 823 (w tym przypadku pod uwagę nie bierzemy spółek nieruchomościowych).
Lista 100 największych podatników CIT
|100 największych podatników CIT w 2024 r. (mln zł)
|podatek za 2023 r.
|podatek za 2024 r.
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP SA
|2309,3
|2336,2
|BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
|1921,3
|1915,3
|SANTANDER BANK POLSKA SA
|1514,3
|1541,7
|ORLEN SA
|1379,2
|1327,9
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA KGHM II
|616,6
|1195,3
|ING BANK ŚLĄSKI SA
|1081,2
|828,4
|BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
|693,0
|789,2
|JERONIMO MARTINS POLSKA SA
|1054,4
|750,9
|MBANK SA*
|551,0
|736,8
|PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
|0,0
|664,9
|BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
|657,0
|663,0
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PZU
|511,6
|650,6
|PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
|625,6
|596,8
|PGE DYSTRYBUCJA SA
|264,7
|567,1
|ALIOR BANK SA
|413,8
|557,1
|BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
|591,2
|483,4
|POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA
|369,4
|472,1
|LIDL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
|374,6
|441,5
|P4 SP. Z O.O.
|335,0
|411,8
|ALLEGRO SP. Z O.O.
|305,3
|371,0
|ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O.
|322,9
|350,1
|BANK MILLENNIUM SA
|599,3
|339,4
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENEA
|0,2
|333,4
|LPP SA
|160,7
|298,7
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2024**
|151,029
|267,5
|VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O.
|108,8
|264,3
|DINO POLSKA SA
|295,0
|226,4
|PEPCO POLAND SP. Z O.O.
|68,5
|217,5
|KOMPANIA PIWOWARSKA SA
|176,6
|216,3
|TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA
|200,6
|207,8
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ŻABKA POLSKA
|160,8
|206,4
|INPOST SP. Z O.O.
|150,6
|204,2
|PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SP. Z O.O.
|117,4
|197,0
|XTB SA
|166,1
|194,0
|PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA
|120,0
|182,6
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA E.ON
|80,1
|174,7
|ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.
|9,2
|174,2
|POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
|133,0
|171,5
|MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.
|112,6
|166,3
|PGK GÓRAŻDŻE
|116,9
|159,6
|VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.
|151,7
|153,4
|OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SA
|2,2
|146,6
|POLKOMTEL SP. Z O.O.
|144,1
|146,2
|INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O.
|104,9
|144,1
|GRUPA OLX SP. Z O.O.
|112,8
|141,0
|LASY PAŃSTWOWE DYREKCJA
|150,2
|138,7
|POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SA
|99,7
|132,5
|TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
|105,8
|130,9
|POLSKIE PORTY LOTNICZE SA
|92,0
|130,6
|MCDONALDS POLSKA SP. Z O.O.
|101,6
|129,3
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MATERIAŁY BUDOWLANE
|86,5
|125,9
|VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
|58,6
|123,7
|T-MOBILE POLSKA SA
|106,1
|121,8
|BENEFIT SYSTEMS SA
|82,3
|121,3
|HOLCIM POLSKA SA
|40,4
|120,9
|TERG SA
|103,8
|120,0
|PERN SA
|168,3
|118,5
|ARAMCO FUELS POLAND SP. Z O.O.
|170,4
|117,0
|CARGILL POLAND SP. Z O.O.
|24,4
|113,1
|NESTLE POLSKA SA
|95,6
|111,2
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA VEOLIA
|41,1
|107,7
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA TAURON
|332,7
|106,4
|WB ELECTRONICS SA
|43,8
|103,3
|BUDIMEX SA
|284,9
|103,1
|CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA
|71,7
|102,9
|SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
|113,0
|102,8
|ATAL SA
|60,4
|98,8
|TRZUSKAWICA SA
|30,5
|97,2
|LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA
|132,8
|93,5
|HUTA STALOWA WOLA SA
|86,9
|92,2
|COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O.
|54,8
|89,3
|TOYOTA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
|43,7
|89,2
|POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.
|58,7
|88,9
|ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA
|51,4
|87,2
|ORANGE POLSKA SA
|151,1
|87,0
|TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.
|112,3
|86,3
|TELE-FONIKA KABLE SA
|90,0
|85,9
|GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SA
|98,0
|84,6
|CANPACK SA
|35,0
|83,9
|ESSENDI POLAND SA
|24,2
|83,2
|BORGWARNER POLAND SP. Z O.O.
|56,1
|82,8
|MARS POLSKA SP. Z O.O.
|104,0
|81,6
|BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.
|34,5
|80,9
|HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O.
|30,7
|79,5
|MERCEDES-BENZ POLSKA SP. Z O.O.
|90,9
|79,0
|CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O.
|54,8
|78,1
|"LOREAL POLSKA" SP. Z O.O.
|77,4
|77,1
|LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O.
|78,2
|76,3
|RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.
|62,5
|74,6
|PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA BALTIC HUB
|67,0
|74,2
|ENEA TRADING SP. Z O.O.
|0,0
|72,7
|MONDI ŚWIECIE SP. Z O.O.
|65,7
|72,6
|SCANIA POLSKA SA
|99,8
|72,4
|SANTANDER CONSUMER BANK SA
|61,5
|72,2
|MESKO SA
|28,1
|72,1
|PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
|9,3
|72,0
|AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O.
|46,4
|71,1
|LUX MED SP. Z O.O.
|52,9
|70,7
|ADAMED PHARMA SA
|55,6
|70,7
|SPRAVIA SP. Z O.O.
|62,9
|70,1
|źródło: MF; *w 2023 PGK, ** w 2023 PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2021