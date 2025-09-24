Spytała o to kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą, ale nie przekracza z tego tytułu rocznego limitu obrotów w wysokości 200 tys. zł. Sądziła, że może w związku z tym korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Problem wynikł z tego, że równolegle wynajmowała ona nieruchomości mieszkalne na cele mieszkaniowe. Otrzymywanego czynszu (zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy) nie wliczała do limitu 200 tys. zł, od którego zależy zwolnienie z VAT działalności gospodarczej, czyli na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Informacja ta okazała się błędna, ponieważ według organów podatkowych najem prywatny spełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dlatego choć sam jest zwolniony z podatku, to obroty z niego wlicza się do limitu 200 tys. zł. Urząd skarbowy ustalił, że podatniczka ten limit przekroczyła. Nakazał jej więc zarejestrować się wstecznie dla celów VAT, złożyć zaległe JPK_VAT i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Podatniczka tak zrobiła, ale zarazem zażądała od biura rachunkowego odszkodowania w kwocie uregulowanej przez nią zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Uważała, że otrzymana kwota nie będzie dla niej przychodem z działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na to, że zapłacony zaległy VAT wraz z odsetkami za zwłokę nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, a odszkodowanie, które kobieta otrzyma od biura, będzie odpowiednikiem poniesionych przez nią wydatków z tego tytułu. Jako podstawę prawną wskazał art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a i lit. b ustawy o PIT, z których wynika, że co do zasady VAT naliczony i należny nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT kosztem podatkowym nie są odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

To oznacza, że otrzymane od biura rachunkowego kwoty, będące odpowiednikiem poniesionych wydatków, nie będą przychodem z działalności gospodarczej w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT – podsumował dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 września 2025 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.509.2025.1.JG