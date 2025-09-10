Spytał o to internauta, który hobbystycznie publikuje filmy na jednym z portali internetowych. Zaakceptował umowę z portalem, co wiąże się z przystąpieniem do programu partnerskiego umożliwiającego zarabianie na udostępnieniu powierzchni reklamowej na własnym profilu.

Internauta nagrywa filmy nie częściej niż dwa razy w tygodniu, bez ustalonego harmonogramu czy planu rozwoju kanału internetowego. Dlatego traktuje to jako hobby, a nie działalność gospodarczą. We wniosku o interpretację zaznaczył, że nie ma wpływu na zawartość, przekaz ani wizualizację reklam wyświetlanych pod udostępnianymi przez siebie filmami.