Przypomnijmy, że spółką nieruchomościową jest, w uproszczeniu, podmiot, u którego ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości, a ich łączna wartość przekracza 10 mln zł. Jeżeli spółka prowadzi działalność dłużej niż rok, to co najmniej 60 proc. jej przychodów powinno pochodzić z nieruchomości (art. 4a pkt 35 ustawy o CIT i art. 5a pkt 49 ustawy o PIT).

Fundacja spełniła te warunki w 2024 r. oraz w latach 2021–2023. Chciała się upewnić, że postąpiła słusznie, składając informację, o której mowa w art. 45 ust. 3f pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten nakazuje spółkom nieruchomościowym oraz ich wspólnikom posiadającym – choćby pośrednio – co najmniej 5 proc. głosów lub udziałów, by informowali szefa KAS o strukturze właścicielskiej takich spółek. Identyczny wymóg jest w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT. Elektroniczne informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2 trzeba złożyć do końca marca następnego roku.