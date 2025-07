– W konsekwencji łączny miesięczny koszt składek płaconych przez przedsiębiorców, wliczając minimalną składkę zdrowotną, może wzrosnąć w przyszłym roku aż o 270,38 zł, a w stosunku rocznym aż o prawie 3255 zł – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakt.

Duży ZUS dla przedsiębiorców - będzie znaczny wzrost

Chodzi o składki określane jako tzw. duży ZUS, czyli nieobjęte preferencjami w rodzaju ulga na start czy mały ZUS plus. Wysokość składek na duży ZUS zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rząd właśnie zrewidował swoje założenia w tym zakresie. 16 lipca br. przyjął aktualizację wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025–2029. Wynika z nich, że przeciętne wynagrodzenie w 2026 r. wyniesie 9420 zł. To mniej niż wcześniej przewidywane 9518 zł, ale i tak oznacza wzrost składek. Podstawą ich naliczania u przedsiębiorców jest bowiem 60 proc. prognozowanej średniej krajowej.

– Przy takiej wysokości prognozowanego wynagrodzenia podstawa mogłaby wynieść 5652 zł – wylicza Piotr Juszczyk.

W konsekwencji – jak dodaje – składki ZUS na 2026 r. mogą wzrosnąć o 8,6 proc. W sumie – zgodnie z rządową prognozą – byłoby to 1926,76 zł miesięcznie, licząc ze składką na ubezpieczenie chorobowe, które dla przedsiębiorców jest dobrowolne.

Obecnie, w 2025 r., przedsiębiorcy płacą co miesiąc (łącznie ze składką chorobową) 1773,96 zł. W przyszłym roku musieliby zatem wysupłać z kieszeni o 152,80 zł miesięcznie więcej, co w skali roku daje niebagatelną kwotę 1833,60 zł.

– Na ostateczną wielkość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia musimy jeszcze poczekać do uchwalenia ustawy budżetowej. Ale jeśli nawet będzie ona inna, to z pewnością nie będzie to duża zmiana – przewiduje Piotr Juszczyk.

Ekspert przypomina, że jeszcze cztery lata temu, w 2021 r., przedsiębiorca płacił 998,37 zł z tytułu składek ZUS. – Zatem w ciągu kilku lat zaobserwujemy znaczny wzrost, bo w latach 2021–2026 aż o 928,39 zł, czyli o prawie 93 proc. – zauważa.

Wzrośnie też składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Do tego trzeba dodać spodziewany wzrost minimalnej składki zdrowotnej. W tym roku wynosi ona 314,96 zł miesięcznie, w przyszłym wzrośnie prawdopodobnie do 432,54 zł. Informowaliśmy o tym w artykule „Minimalna składka zdrowotna przedsiębiorców drastycznie w górę” (DGP nr 137/2025).

Przypomnijmy, że nie zależy ona od prognozowanej średniej krajowej, tylko od rzeczywistej minimalnej płacy. Rząd proponuje, aby w 2026 r. najniższe wynagrodzenie wynosiło 4806 zł. Byłoby to 140 zł więcej w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r. (4666 zł).

Ale to nie wszystko. W przyszłym roku prawdopodobnie przestanie obowiązywać szczególne rozwiązanie, dzięki któremu obecnie minimalna składka zdrowotna jest liczona od 75 proc. (a nie 100 proc.) minimalnego wynagrodzenia. Ta korzystna dla przedsiębiorców regulacja została uchwalona tylko na rok (2025 r.).

Co prawda była szansa na wprowadzenie jej na stałe, ale prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację z 4 kwietnia 2025 r. Uczynił to z innego powodu niż to preferencyjne rozwiązanie, lecz dla przedsiębiorców skutek będzie taki, że w 2026 r. minimalna składka zdrowotna znów będzie obliczana od 100 proc. najniższego wynagrodzenia.

W rezultacie minimalna składka zdrowotna wzrośnie, i to gwałtownie, bo aż o ponad 37 proc. Złożą się na to wspomniane: wzrost minimalnego wynagrodzenia (o planowane 3 proc.), podniesienie o 25 pkt proc. podstawy wymiaru minimalnej składki (z 75 proc. do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia).

– W 2021 r., czyli przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, realny koszt składki zdrowotnej wynosił 53 zł, ponieważ dużą jej część można było odliczać od zaliczki na podatek dochodowy. Dziś to minimalnie 314,96 zł, a w przyszłym roku może to być aż 432,54 zł, a więc o 117,58 zł więcej miesięcznie – podsumowuje Piotr Juszczyk. ©℗

Prognozowane składki ZUS w 2026 r. od przedsiębiorców

Jaka składka W 2025 r. W 2026 r. Wzrost Składka emerytalna 1015,78 zł 1103,27 zł 87,49 zł Składka rentowa 416,30 zł 452,16 zł 35,86 zł Składka chorobowa 127,49 zł 138,47 zł 10,98 zł Składka wypadkowa 86,90 zł 94,39 zł 7,49 zł Składka na Fundusz Pracy 127,49 zł 138,47 zł 10,98 zł Razem*) 1773,96 zł 1926,76 zł 152,80 zł

*) Do tych kwot należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania