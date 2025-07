Nowelizacja ustawy o VAT

Dotyczy ono nowelizacji z 24 czerwca br. (Dz.U. poz. 896), która od 2026 r. podwyższy limit zwolnienia podmiotowego w VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Cytowani w naszym artykule eksperci inaczej odczytali skutki tej nowelizacji. Ich zdaniem, jeżeli podatnik utraci zwolnienie z VAT w 2025 r., to będzie mógł wrócić do zwolnienia nie wcześniej niż w 2027 r. W nowelizacji nie wprowadzono bowiem zmian do art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, a przepis ten nakazuje odczekać rok podatnikom, którzy utracili prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT lub z niego zrezygnowali. Taki podatnik może skorzystać z preferencji „nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia”.

Wykładnia MF

MF nie zgadza się z taką wykładnią. W przesłanym do naszej redakcji stanowisku wyjaśniło, że dzięki zastosowanej konstrukcji przepisów przejściowych (art. 2 nowelizacji) podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT już od 1 stycznia 2026 r., jeżeli ich sprzedaż w 2025 r. przekroczyła 200 tys. zł, a nie przekroczyła 240 tys. zł.

Ministerstwo podkreśliło także, że przepisy (także przejściowe) wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2026 r. To oznacza, że z podwyższonego limitu nie można skorzystać jeszcze w 2025 r.