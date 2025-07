Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6724 i 6725 kodeksu pracy pracownik zdalny nie uzyskuje opodatkowanego przychodu, gdy pracodawca:

Spółka, która wystąpiła o interpretację, działa w branży informatycznej. Chcąc zapewnić dodatkowy benefit podwładnym, zasubskrybowała pakiety pracy zdalnej oferowane przez zewnętrznego dostawcę. Pracownicy, którym zaoferowano pakiet, mogli wybrać apartamenty, z których świadczyliby pracę zdalnie. Mogli przebywać w nich przez pięć dni roboczych w czasie, na który została podpisana umowa subskrypcyjna. Apartamenty zostały odpowiednio w tym celu przystosowane. Pracownik mógłby też dodatkowo udostępniać miejsce pracy wybranym przez siebie osobom.

We wniosku o interpretację spółka uważała, że świadczenie, które gwarantuje pracownikom, nie będzie ich opodatkowanym przychodem. To oznacza, że ona sama, jako płatnik, nie musi potrącać zaliczki na PIT z tego tytułu. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wspomniany art. 6725 k.p. i argumentowała, że wydatki subskrypcyjne, które ponosi, są de facto pokryciem kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej w zakresie, w jakim przewiduje to regulamin pracodawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Stwierdził, że koszty subskrypcji, na którą zdecydowała się spółka, nie są tym samym, co koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, o których mowa w przepisach k.p.

– Co prawda w ramach pobytu w udostępnionym miejscu pracownik będzie miał możliwość wykonywania pracy zdalnej, jednak z całokształtu wniosku wynika, że miejsce to ma służyć spędzeniu przez pracownika określonego czasu w atrakcyjnym dla niego miejscu – zauważył dyrektor KIS.

Zwrócił też uwagę, że sama spółka podkreślała, iż subskrypcja jest formą pozapłacowej gratyfikacji dla wybranych pracowników. Takich wydatków nie dotyczy art. 6725 k.p., a więc są one opodatkowanym przychodem pracownika, od którego spółka jako pracodawca powinna potrącić zaliczkę na PIT – podsumował. ©℗