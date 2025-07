Ministerstwo Finansów opublikowało do konsultacji projekty wzoru formularza PIT-38 (w wersji nr 18) i nowych struktur logicznych JPK-V7M i JPK-V7K (w wersji nr 3). W pierwszym przypadku opinię można przesłać na adres: konsultacjePIT -38@mf.gov.pl do 11 lipca 2025 r., a w drugim na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl w terminie do 8 lipca 2025 r.