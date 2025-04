Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana 8 kwietnia br. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.60.2025.2.SJ).

Wcześniej dyrektor KIS prezentował inne stanowisko. Uważał, że można wybrać spółki, które tworzą „grupę” dla celów wyłączenia z minimalnego CIT. Eksperci sami uważali takie podejście za bardzo liberalne. Już wiadomo, że jest ono nieaktualne. Zmieniła się wykładnia art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT.

„Stanowisko zaprezentowane w niniejszej interpretacji odzwierciedla aktualny pogląd dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wyżej wymienione zagadnienie” – czytamy w najnowszej interpretacji z 8 kwietnia.

Minimalny CIT i wyłączenie

Chodzi o podatek minimalny, należny na podstawie art. 24ca ustawy o CIT. Po raz pierwszy należało go rozliczyć do 31 marca 2025 r. Zapłacili go podatnicy, którzy w poprzednim roku (2024) ponieśli stratę z działalności operacyjnej lub mieli rentowność nie większą niż 2 proc.

Część podmiotów była wyłączona z tego obowiązku. Były wśród nich m.in. podmioty „wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75-proc. udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy”.

Dla nich ustawodawca przewidział wyłączenie z minimalnego podatku na podstawie art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy, pod warunkiem że:

a) rok podatkowy tych spółek obejmował ten sam okres oraz

b) udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach (rentowność), obliczony za rok podatkowy, był większy niż 2 proc.

Wątpliwości powstały na tle drugiego warunku – czy dla ustalenia rentowności należy wziąć pod uwagę udział dochodów w przychodach u wszystkich spółek, czy tylko u niektórych, i tylko z nimi utworzyć grupę dla potrzeb wyłączenia z minimalnego CIT.

Korzystna wykładnia …

To drugie, korzystne stanowisko dyrektor KIS zaprezentował w interpretacjach z 12 grudnia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.514.2024.1.AR) i 28 lutego 2025 r. (0111-KDIB1-1.4010.799.2024.1.SG). Potwierdził w nich, że art. 24ca ust. 14 pkt 6 „nie wymaga, by podatnik musiał tworzyć grupę ze wszystkimi spółkami, w stosunku do których spełniony jest warunek posiadania 75 proc. udziałów. Podatnicy mają swobodę wyboru, z których spółek - spełniających warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT - utworzyć grupę, a które zostawić poza grupą”.

… już nieaktualna

Powołała się na to spółka akcyjna, która wystąpiła o najnowszą interpretację. Tworzy ona grupę kapitałową z ośmioma spółkami z o.o., których jest jedynym udziałowcem (ma w nich 100 proc. udziałów). Jest więc spełniony warunek posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75-proc. udziału w kapitale zakładowym.

Spółka uważała, że dla potrzeb wyłączenia z minimalnego podatku może utworzyć grupę ze spółkami o największej rentowności, przekraczającej 2 proc. Nie musi brać pod uwagę wyników wszystkich spółek zależnych, w których ma co najmniej 75 proc. udziałów.

Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że wyłączenie z opodatkowania krajowym podatkiem minimalnym na podstawie art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT „obejmuje wszystkie spółki z grupy spełniające kryteria wyłączenia”. Nie można więc wziąć pod uwagę tylko wybranych spółek.

Spółki zagraniczne

To nie jedyna zmiana wykładni art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT. Druga jest na korzyść podatników. Wątpliwości budziło bowiem to, czy wyłączenie z podatku minimalnego na podstawie tego przepisu dotyczy również grup, w których co najmniej 75-proc. udział w kapitale spółek posiada podmiot z zagranicy.

Dyrektor KIS długo uważał, że nie. Twierdził, że należy uwzględniać wyłącznie polskich rezydentów lub spółki należące do podatkowych grup kapitałowych. Taką wykładnię zaprezentował m.in. 12 grudnia 2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.518.2024.1.SG). Jednak 4 lutego br. zmienił tę interpretację. W nowej (0111-KDIB1-1.4010.518.2024.2.SG) przyznał, że gdyby ustawodawca chciał odmówić wyłączenia z podatku minimalnego podmiotom z zagranicy, to inaczej skonstruowałby przepisy.

Takiego zdania był również w najnowszej interpretacji z 8 kwietnia. Wyjaśnił, że wyłączenie nie dotyczy tylko spółek polskich, bo gdyby miało tak być, to jednoznacznie zostałoby to zapisane w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 kwietnia 2025 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.60.2025.2.SJ

Pisaliśmy o tym:

Podatek minimalny coraz bliżej, a wątpliwości coraz więcej, DGP nr 43/2025