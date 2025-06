Spytała o to kobieta, która ma we francuskim banku dwa konta oszczędnościowe. Odsetki od zdeponowanych kwot są naliczane raz w roku – pod jego koniec. Kobieta uzyskała od francuskiego urzędu skarbowego informację, że tamtejszy fiskus nie pobiera od nich podatku, ani nie przekazuje do Polski informacji o nich.

Jej wątpliwości dotyczyły tego, czy od otrzymanych odsetek powinna zapłacić podatek w Polsce.

Dyrektor KIS odpowiedział, że tak. Zwrócił uwagę na art. 11 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którego wynika, że odsetki od bankowych produktów oszczędnościowych podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym osoba będąca ich właścicielem ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W tym przypadku jest to Polska, ponieważ kobieta jest polską rezydentką podatkową.

W tej sytuacji – jak wyjaśnił dyrektor KIS – ma zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przewiduje on zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika. Kobieta musi więc rozliczyć się z niego w Polsce.

Jak to zrobić? Podpowiadamy: w rocznym zeznaniu PIT-38 należy wypełnić rubrykę „Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 maja 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.275.2025.2.AK