Spytał o to mężczyzna, który pracując w Irlandii, uległ poważnemu wypadkowi przy pracy. Złożył wniosek o przyznanie renty ze względu na niezdolność do pracy, ale jej nie otrzymał, z uwagi na niewystarczającą liczbę opłaconych składek. Przyznano mu natomiast świadczenie z tytułu urazów zawodowych (tzw. disablement benefit), określane czasem jako zasiłek.

Świadczenie z Irlandii na rachunek w Polsce

W 2020 r. mężczyzna wrócił na stałe do Polski i zaczął dostawać to świadczenie na swoje konto w polskim banku. W 2022 r. Irlandia przyznała mu również, na jego wniosek, dodatek – z uwagi na niski dochód rodziny uprawnionego.

Mężczyzna uważał, że zarówno świadczenie, jak i dodatek do niego – choć co do zasady podlegające opodatkowaniu w Polsce – są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS zgodził się z nim tylko częściowo. Odwołał się do art. 18 ust. 2 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którego wynika, że emerytury, renty i podobne świadczenia wypłacane w związku z byłym zatrudnieniem są opodatkowane w kraju zamieszkania podatnika. W tym wypadku będzie to Polska. Przy czym dodatek przyznany z uwagi na niskie dochody rodziny jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT – potwierdził dyrektor KIS.

Uznał natomiast, że zwolnienie z PIT nie obejmuje głównego świadczenia, przyznanego w związku z niepełnosprawnością. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić od niego podatek według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc. PIT).

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 maja 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.241.2025.2.MKA